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Мобильная установка для дезинфекции медицинских и лабораторных помещений

ЕС передал Узбекистану оборудование для дезинфекции воздуха

УзА
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (900)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201011/15160324/ES-peredal-Uzbekistanu-oborudovanie-dlya-dezinfektsii-vozdukha.html

Оборудование представляет собой мобильные установки для быстрого проведения деконтаминации* медицинских и лабораторных помещений при помощи импульсного ультрафиолетового света. 

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Европейский союз передал Узбекистану оборудование для дезинфекции воздуха и производственных поверхностей, чтобы помочь республике в борьбе с COVID-19, сообщает УзА.

Поддержка была предоставлена в рамках Инициативы Центров передового опыта Евросоюза по минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков (ЦПО ЕС ХБРЯ) в рамках финансируемого ЕС Проекта Р53 "Укрепление национальной правовой базы и проведение специализированного обучения по биологической защите и биологической безопасности в странах Центральной Азии".

Общая стоимость оборудования — около 100 тысяч евро. Оно представляет собой мобильные установки для быстрого проведения деконтаминации* медицинских и лабораторных помещений при помощи импульсного ультрафиолетового света. 

Временный поверенный в делах Делегации ЕС в Республике Узбекистан Юсси Нарви на церемонии передачи установок отметил, что люди, работающие в медицинских и лабораторных учреждениях, являются первой линией защиты от пандемии.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Оборудование, предоставляемое со стороны ЕС, усилит данную линию, обеспечив безопасность этих людей", — заявил Нарви.

Мобильные установки были переданы Центру подготовки специалистов по радиационной безопасности Узбекистана.

Россия также активно содействует Узбекистану в борьбе с распространением опасного вируса на территории республики. Так, в начале октября в стране завершилась миссия группы российских врачей, прибывших в страну 18 сентября для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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А в середине сентября в Узбекистане также была завершена миссия первой группы медиков из России, состоявшая из 40 специалистов. Они прибывали в страну для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. Российские врачи работали в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице.

* Деконтаминация — процесс уничтожения микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (900)
Теги:
помощь, дезинфекция, пандемия, Евросоюз, ЕС



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