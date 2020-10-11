ЕС передал Узбекистану оборудование для дезинфекции воздуха

Оборудование представляет собой мобильные установки для быстрого проведения деконтаминации* медицинских и лабораторных помещений при помощи импульсного ультрафиолетового света.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Европейский союз передал Узбекистану оборудование для дезинфекции воздуха и производственных поверхностей, чтобы помочь республике в борьбе с COVID-19, сообщает УзА.

Поддержка была предоставлена в рамках Инициативы Центров передового опыта Евросоюза по минимизации химических, биологических, радиологических и ядерных рисков (ЦПО ЕС ХБРЯ) в рамках финансируемого ЕС Проекта Р53 "Укрепление национальной правовой базы и проведение специализированного обучения по биологической защите и биологической безопасности в странах Центральной Азии".

Общая стоимость оборудования — около 100 тысяч евро. Оно представляет собой мобильные установки для быстрого проведения деконтаминации* медицинских и лабораторных помещений при помощи импульсного ультрафиолетового света.

Временный поверенный в делах Делегации ЕС в Республике Узбекистан Юсси Нарви на церемонии передачи установок отметил, что люди, работающие в медицинских и лабораторных учреждениях, являются первой линией защиты от пандемии.

"Оборудование, предоставляемое со стороны ЕС, усилит данную линию, обеспечив безопасность этих людей", — заявил Нарви.

Мобильные установки были переданы Центру подготовки специалистов по радиационной безопасности Узбекистана.

Россия также активно содействует Узбекистану в борьбе с распространением опасного вируса на территории республики. Так, в начале октября в стране завершилась миссия группы российских врачей, прибывших в страну 18 сентября для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

А в середине сентября в Узбекистане также была завершена миссия первой группы медиков из России , состоявшая из 40 специалистов. Они прибывали в страну для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. Российские врачи работали в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице.

* Деконтаминация — процесс уничтожения микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности