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Подготовка к президентским выборам в Таджикистане

Ближайший соперник Рахмона на выборах набрал 3% голосов

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15163659/Blizhayshiy-sopernik-Rakhmona-na-vyborakh-nabral-3-golosov.html

Соперники действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на прошедших выборах главы республики набрали от 1% до 3%, сообщил журналистам председатель ЦИК Бахтиер Худоерзода.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Таджикистане подвели итоги президентских выборов, которые состоялись накануне. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, набрав 90,92% голосов при явке 85,39%, сообщает Sputnik Таджикистан.

По словам председателя комитета Парламентского собрания России и Белоруссии по обороне и безопасности Олега Белоконева, который в отсутствие генсека исполкома СНГ Сергея Лебедева возглавлял миссию наблюдателей от СНГ, прошедшие выборы президента Таджикистана признаны демократичными и свободными. 

"Выборы президента Таджикистана проведены в соответствии с Конституцией и законом "О выборах президента Таджикистана" и соответствуют принципам демократии", - заявил он.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было. Голосование проходило в спокойной обстановке при высокой активности граждан.

Соперники действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на прошедших выборах главы республики набрали от 1% до 3%, сообщил журналистам председатель ЦИК Бахтиер Худоерзода.

За пост президента боролись пять кандидатов, все они – лидеры политических сил: действующий президент Эмомали Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), депутат Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), депутат Рустам Латифзода (Аграрная партия), депутат Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и депутат Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года, это пятые выборы. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда.

Теги:
победа, голосование, выборы президента, Таджикистан



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