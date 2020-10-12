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В Узбекистане задержан торговец психотропными препаратами

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15164269/V-Uzbekistane-zaderzhan-torgovets-psikhotropnymi-preparatami.html

Обширные запасы психотропных препаратов и наркотических веществ задержанный хранил дома, в машине и в цехе по производству рам.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Житель Коканда был задержан в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Кокандского городского отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, СГБ, ОВД и Национальной гвардии, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

У него было обнаружено пять видов наркотических препаратов: "Лирика", "Трамадол", "Тропикамид", а также вещества марихуана и гашиш. Обширные запасы психотропных препаратов и наркотических веществ задержанный хранил дома, в машине и в цехе по производству рам. Все это было изъято в присутствии понятых в качестве вещественных доказательств.

После этого наркоторговец добровольно сдал хранившиеся у него дома и предназначенные для сбыта 952 капсулы препарата "Лирика" и 1000 таблеток "Трамадол Ланнахер".

Теперь расследованием дела занимается УКД ОВД города Коканда.

Теги:
Задержание, коканд, психотропные препараты, наркотики



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