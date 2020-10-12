В Генпрокуратуре предложили дополнить Уголовный кодекс статьями о конфискации

Конфискованы будут денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, полностью или частично превращенные в другое имущество и прибавленные к средствам и имуществу, полученными законным путем.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Специалисты Генеральной прокуратуры Узбекистана предложили проект закона, который предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс республики. Документ планируют дополнить мерами принуждения имущественного характера, сообщает Norma.

Конфискация имущества может применяться на основании приговора или определения суда в целях безвозмездного изъятия и зачисления имущества в пользу государства.

Подлежат изъятию средства, полученные в результате преступной деятельности, а также любая прибыль, полученная от незаконного использования имущества.

Конфискованы будут также полученные в результате преступной деятельности, полностью или частично превращенные в другое имущество денежные средства, прибавленные к средствам и имуществу, полученными законным путем.

Перейдут в счет государства также средства, предназначенные или используемые для финансирования экстремистской или террористической деятельности, распространения оружия массового уничтожения или организованной преступной группы или преступного сообщества, а также оружие или иные средства совершения преступления.

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Конфискации также будет подлежать имущество, полученное в результате преступной деятельности и переведенное лицом, совершившим преступление, во владение других лиц.

Напомним, в конце прошлого года Министерство юстиции инициировало исключение из Уголовного кодекса двух статей. Речь - о статьях 189 ("Нарушение правил торговли или оказания услуг") и 192 ("Дискредитация конкурента").

В настоящее время нарушение правил торговли грозит административными мерами взыскания, финансовыми санкциями Налогового кодекса, огромными штрафами на основании подзаконных актов. Кроме того, виновный привлекается к уголовной ответственности.