В Ташобласти задержали более 100 человек за организацию петушиных боев

Петухи, привезенные для участия в боях, были изъяты в качестве вещественных доказательств, ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Ташкентской области задержали 124 человека, которые присутствовали на петушиных боях в Уртасарайском районе, всем им грозит штраф за нарушение карантина, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Только пух летит: гусиные бои в Тульской области >>

Несмотря на карантинные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции в стране, на одной из частных ферм в столичном регионе намечались петушиные бои. Участие в них собирались принять крупнейшие заводчики этого вида птиц.

"Сотрудниками были задержаны 124 участника мероприятия по факту грубого нарушения статьи "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" Кодекса об административной ответственности", - говорится в сообщении МВД.

Данная статья предусматривает штраф в размере до 110 долларов.

Петухи, привезенные для участия в боях, были изъяты в качестве вещественных доказательств, ведется расследование.

Петушиные бои в Узбекистане официально не запрещены и пользуются большой популярностью среди населения. В то же время в СМИ и соцсетях регулярно звучат призывы ввести на них запрет из-за негуманного обращения с птицами. ГУВД Ташкента весной 2019 года сообщало, что готовит предложения по введению запрета бои с участием животных.