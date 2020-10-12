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первоый пешеходный подвесного моста (вантовый мост)

Опасен ли мост в парке "Навруз" — ответ "Узбекистон темир йуллари"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201012/15170336/Opasen-li-most-v-parke-Navruz--otvet-Uzbekiston-temir-yullari.html

В СМИ появились снимки с якобы разрушающимися опорами пешеходного поста через канал Анхор. В администрации "Узбекских железных дорог", отвечавших за техническую часть сооружения, прокомментировали ситуацию.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Пешеходный мост в парке "Навруз" безопасен и исправен, сообщается на официальном сайте АО "Узбекистон темир йуллари".

В компании прокомментировали снимки местных жителей, которые запечатлели неприглядное состояние основ опоры недавно возведенного сооружения.

Специалисты объяснили такую ситуацию не технологическим браком, а особенностью нынешнего сезона и существенным падением уровня воды в городском канале.

Пешеходный мост через канал Анхор в ташкентском парке Навруз
Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Пешеходный мост через канал Анхор в ташкентском парке "Навруз"
"Согласно технологии строительства при размещении опоры по высоте был учтен максимальный уровень воды в канале. При этом была выполненвантовыйа армированная отделка буронабивной сваи, которая, к слову, не является конструктивным элементом опоры и не влияет на несущую способность опоры. Она предназначена лишь для придания архитектурно-эстетического вида. Данная отделка была выполнена из расчета минимального уровня воды. В этом сезоне уровень воды заметно понизился ниже минимального, в результате обнажилось тело бетонного столба, который имеет неровную поверхность", — пояснили в пресс-службе.

В Ташкенте открылся тематический парк Навруз
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Музей под открытым небом: в Ташкенте открылся парк "Навруз" – фото
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Специалисты заверили, что пешеходный мост не представляет опасности и находится в полном исправном, рабочем состоянии.

Обеспокоенность жителей могла вызвать недавняя новость о рухнувшем мосте в Сурхандарьинской области. Там на восстановление совсем недавно выстроенного сооружения выделено в полтора раза больше средств, чем изначально на его строительство.

Парк "Навруз" был открыт в конце августа 2019 года. Этот этнографический музей представляет собой миниатюрную копию Узбекистана, где собраны все традиционные архитектуперные и культурные особенности со всех уголков республики. 




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