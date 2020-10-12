Опасен ли мост в парке "Навруз" — ответ "Узбекистон темир йуллари"

В СМИ появились снимки с якобы разрушающимися опорами пешеходного поста через канал Анхор. В администрации "Узбекских железных дорог", отвечавших за техническую часть сооружения, прокомментировали ситуацию.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Пешеходный мост в парке "Навруз" безопасен и исправен, сообщается на официальном сайте АО "Узбекистон темир йуллари".

В компании прокомментировали снимки местных жителей, которые запечатлели неприглядное состояние основ опоры недавно возведенного сооружения.

Специалисты объяснили такую ситуацию не технологическим браком, а особенностью нынешнего сезона и существенным падением уровня воды в городском канале.

Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" Пешеходный мост через канал Анхор в ташкентском парке "Навруз"

"Согласно технологии строительства при размещении опоры по высоте был учтен максимальный уровень воды в канале. При этом была выполненвантовыйа армированная отделка буронабивной сваи, которая, к слову, не является конструктивным элементом опоры и не влияет на несущую способность опоры. Она предназначена лишь для придания архитектурно-эстетического вида. Данная отделка была выполнена из расчета минимального уровня воды. В этом сезоне уровень воды заметно понизился ниже минимального, в результате обнажилось тело бетонного столба, который имеет неровную поверхность", — пояснили в пресс-службе.

Специалисты заверили, что пешеходный мост не представляет опасности и находится в полном исправном, рабочем состоянии.

Обеспокоенность жителей могла вызвать недавняя новость о рухнувшем мосте в Сурхандарьинской области. Там на восстановление совсем недавно выстроенного сооружения выделено в полтора раза больше средств, чем изначально на его строительство.

Парк "Навруз" был открыт в конце августа 2019 года. Этот этнографический музей представляет собой миниатюрную копию Узбекистана, где собраны все традиционные архитектуперные и культурные особенности со всех уголков республики.