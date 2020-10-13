Коронавирус становится "все более коварным", заявил Гинцбург

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Коронавирусная инфекция COVID-19 способна провоцировать появление антител к интерферону — белку, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Чем больше мы узнаём про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше. — Прим. ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным", — сказал Гинцбург.

По его словам, у 10-15 процентов людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, вырабатываются антитела к интерферону, "которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ".

Ранее британские ученые сообщили о смерти первой в мире пациентки, которая повторно заразилась коронавирусом. Женщине было 89 лет, она страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже свыше 37,6 миллиона случаев заражения, скончались около 1,08 миллиона.