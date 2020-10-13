19:31 13 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск

Коронавирус становится "все более коварным", заявил Гинцбург

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
116 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0d/14963267.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201013/15176511/Koronavirus-stanovitsya-vse-bolee-kovarnym-zayavil-Gintsburg.html

Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о новом свойстве COVID-19.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Коронавирусная инфекция COVID-19 способна провоцировать появление антител к интерферону — белку, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Чем больше мы узнаём про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше. — Прим. ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным", — сказал Гинцбург.

По его словам, у 10-15 процентов людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, вырабатываются антитела к интерферону, "которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ".

Вакцина против новой коронавирусной инфекции
РФПИ и Центр имени Гамалеи
Глава РФПИ озвучил сроки широкого применения вакцины "Спутник V" в РФ
Ранее британские ученые сообщили о смерти первой в мире пациентки, которая повторно заразилась коронавирусом. Женщине было 89 лет, она страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже свыше 37,6 миллиона случаев заражения, скончались около 1,08 миллиона.

Теги:
здоровье, иммунитет, вирус, инфекция, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото
Высший пилотаж: самолеты Ту-160 и Ту-95МС показали дозаправку в воздухе – видео
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться