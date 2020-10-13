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Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19

Скончался первый в мире пациент, который повторно заразился COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
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Женщина заболела коронавирусом второй раз примерно через два месяца после первого заражения.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В Нидерландах умерла 89-летняя женщина, повторно заразившаяся коронавирусом.

© Sputnik / Илья Питалев
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По словам ученых, пенсионерка подхватила инфекцию примерно через два месяца после первого заражения. Отмечается, что она страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом.

После повторного заражения состояние пациентки значительно ухудшилось буквально за несколько дней. Ее госпитализировали, однако через две недели она скончалась. 

Это первый в мире случай, когда пациент умирает после повторного заражения COVID-19. 

На данный момент, с начала пандемии всего в мире зафиксировано 37,7 миллиона случаев заболевания вирусом, выздоровели 26,2 миллиона человека, скончались 1,08 миллиона. 




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