Узбекистан планирует наладить сборку моделей грузовиков "Урал"

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана планирует наладить в Ташкенте сборку моделей российских грузовиков "Урал", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Одной из марок военной техники, отвечающей высоким требованиям нашей армии, является автомобиль "Урал". На основании данных анализов планируется реализовать проект по сборке различных моделей автомобилей "Урал" , — говорится в публикации на сайте Госкомоборонпрома.
Сборку российских грузовиков планируется освоить на базе ООО "MS RemTex" в Ташкенте, входящего в структуру Госкомоборонпрома. В частности, рассматривается вопрос выпуска полноприводных автомобилей "Урал NEXT" и "Урал-М" с колесной формулой 4х4 и 6х6.
- Презентация нового автомобиля "Урал"
- Презентация нового автомобиля "Урал"
- Презентация нового автомобиля "Урал"
- Презентация нового автомобиля "Урал"
По оценке ведомства, реализация проекта обеспечит дальнейшую диверсификацию производства грузовиков военного и двойного назначения в Узбекистане.
В марте 2018 года еще один российский автопроизводитель грузовиков — "КамАЗ" — приступил к сборке на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области Узбекистана 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. В число заказчиков техники также входит Минобороны республики.