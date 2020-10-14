Узбекистан планирует наладить сборку моделей грузовиков "Урал"

В частности, рассматривается вопрос выпуска полноприводных автомобилей "Урал NEXT" и "Урал-М" с колесной формулой 4х4 и 6х6.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Госкомитет по оборонной промышленности Узбекистана планирует наладить в Ташкенте сборку моделей российских грузовиков "Урал", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Одной из марок военной техники, отвечающей высоким требованиям нашей армии, является автомобиль "Урал". На основании данных анализов планируется реализовать проект по сборке различных моделей автомобилей "Урал" , — говорится в публикации на сайте Госкомоборонпрома.

Сборку российских грузовиков планируется освоить на базе ООО "MS RemTex" в Ташкенте, входящего в структуру Госкомоборонпрома. В частности, рассматривается вопрос выпуска полноприводных автомобилей "Урал NEXT" и "Урал-М" с колесной формулой 4х4 и 6х6.

По оценке ведомства, реализация проекта обеспечит дальнейшую диверсификацию производства грузовиков военного и двойного назначения в Узбекистане.

ООО MS RemTex было создано в 2018 году на базе 14-го автомобильного ремонтного завода Министерства обороны Узбекистана. В 1994-м на предприятии непродолжительное время уже осуществлялась сборка грузовиков "Урал". Сейчас на заводе проводится ремонт автомобильной и спецтехники по заказу Госкомоборонпрома и Минобороны республики.

В марте 2018 года еще один российский автопроизводитель грузовиков — "КамАЗ" — приступил к сборке на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области Узбекистана 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. В число заказчиков техники также входит Минобороны республики.