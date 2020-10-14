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Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте

С 1 декабря в Узбекистане внедрят сертификацию знаний по общеобразовательным предметам

AFP / YURI KORSUNTSEV
Общество
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Начиная со следующего года абитуриенту, имеющему сертификат об уровне знаний по соответствующему общеобразовательному предмету (за исключением иностранного языка), будут начислять пропорциональные баллы.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Правительство приняло постановление "О внедрении национальной тестовой системы оценки уровня знаний по общеобразовательным предметам".

Узбекские студенты сдают вступительные экзамены под открытым небом в Ташкенте
AFP / YURI KORSUNTSEV
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С 1 декабря 2020 года будет поэтапно внедряться национальная тестовая система оценки уровня знаний общеобразовательных предметов по комплексу предметов, соответствующих направлениям бакалавриата.

А со следующего 2021/2022 учебного года начнет внедряться порядок выдачи дифференцированных (пропорциональных) баллов абитуриенту, имеющему сертификат государственного образца.

Данные документ будет содержать сведения об уровне знаний по соответствующему общеобразовательному предмету (за исключением иностранного языка), по отношению к максимальному баллу, установленному данным предметом в тестах при поступлении в бакалавриат вуза.

Выдача сертификата осуществляется Государственным центром тестирования на платной основе: у претендента взимается оплата в 1,5-кратном размере базовой расчетной величины (334 500 сумов) на день подачи заявления.

Для лиц, набравших не менее 60% от высшего балла, срок действия сертификата составит 3 года.

Сроки проведения сертификации

  • 1 декабря 2020 года - по родному языку и литературе (узбекский язык и литература, русский язык и литература, каракалпакский язык и литература), а также по математике;
  • 1 февраля 2021 года - по химии и биологии;
  • в 2022-2024 годах - по физике, географии и истории.

Как получить сертификат

Абитуриент должен подать заявление и другие документы в электронной системе регистрации данных. На официальном сайте Государственного тестового центра для него сформируют личный кабинет.

Работа приемной комиссии МФТИ
© Sputnik / Сергей Пятаков
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После того как будет произведена оплата, учащийся будет считаться зарегистрированным и заключившим договор публичной оферты с Государственным центром тестирования.

Дата и место проведения тестирования объявляется не менее чем за семь дней до его проведения. ГЦТ также обеспечит конфиденциальность информации об абитуриенте.

Сертификат выдается в электронном виде на основании приказа директора ГЦТ в течение недели со дня опубликования результатов тестирования. Претендент может скачать сертификат через свой личный кабинет.

Теги:
Образование, абитуриенты, Узбекистан



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