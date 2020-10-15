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Хозяйство по производству и заготовке овощей

Депутаты предложили снизить цены на мясо, масло и картофель

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201015/15185457/Deputaty-predlozhili-snizit-tseny-na-myaso-maslo-i-kartofel.html

До 1 июля 2021 года от уплаты НДС предложено освободить импорт картофеля, растительного масла, мяса, скота и птицы в живом виде, а также их оборот по реализации.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента предложили освободить от уплаты НДС ряд продовольственных товаров, в том числе сахар, картошку, мясо и т. д. Это поспособствует стабилизации растущих цен на данные товары. Об этой депутатской инициативе сообщил на своем Telegram-канале член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Основная цель законопроекта — поддержка населения и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Согласно документу, от уплаты НДС предлагается освободить:

  • с 15 октября 2020-го по 1 января 2021 года — импорт сахара и сахара-сырца;
  • до 1 июля 2021 года — импорт картофеля, растительного масла, мяса, скота и птицы в живом виде, а также их оборот по реализации.

В ходе обсуждений в Законодательной палате в текст документа были внесены изменения, предусматривающие распространение указанного выше порядка не только на импорт, но и на местное производство.

Продуктовая корзина
© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Узбекистане будут снижаться цены на продукты — УзЛиДеП

Законопроект одобрен депутатами и теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса.

В конце сентября в Узбекистане был зафиксирован резкий скачок цен на некоторые виды продуктов, в частности, на яйца, подсолнечное масло и сахар. В Антимонопольном комитете пояснили, что цены на подсолнечное масло выросли с 11 500 сумов до 15 000 сумов (30%) потому, что в России, которая является основным импортером подсолнечного масла в республику, в текущем году снизилась урожайность подсолнечника.

Теги:
Законопроект, УзЛиДеП, депутаты, продукты, цены



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