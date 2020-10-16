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Биолог изучает комаров с генетически модифицированной ДНК

В Узбекистане приняли закон о геномной регистрации граждан

AP Photo / Wilfredo Lee
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201016/15193869/V-Uzbekistane-prinyali-zakon-o-genomnoy-registratsii-grazhdan.html

Данные ДНК будут использоваться в расследовании преступлений и нераскрытых дел, в розыске пропавших без вести граждан Узбекистана, иностранцев и лиц без гражданства, при выяснении личности неопознанных трупов и в установлении родственников.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Узбекистане планируют использовать геномную информацию для выявления преступлений, об этом говорится в законопроекте.

Депутаты Олий Мажлиса приняли во втором чтении разработанный МВД законопроект "О государственной регистрации генома".

"Данные ДНК будут использоваться в расследовании преступлений и нераскрытых дел, в розыске пропавших без вести граждан Узбекистана, иностранцев и лиц без гражданства, при выяснении личности неопознанных трупов и в установлении родственников", - говорится в сообщении.

Добровольная регистрация проводится на платной основе по письменному заявлению физлиц. Оплата будет взиматься в порядке и размере, которые будут устанавливаться правительством страны, отбор материала должен осуществляется в присутствии их законных представителей, указывается в законопроекте.

В Узбекистане может появиться национальная база генетической информации >>

Напомним, в МВД Узбекистана предложили создать национальную базу данных генетической информации, а также внедрить услуги, связанные с использованием и обращением этих данных еще в марте этого года.

Теги:
ДНК, Законопроект, новый закон, закон, Узбекистан, Узбекистан



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