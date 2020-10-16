Как легче перенести COVID-19 — ответ главы Минздрава

По его словам, единственный и самый эффективный способ преодолеть пандемию — это вести здоровый образ жизни.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Министр здравоохранения республики Алишер Шадманов встретился с врачами сельских семейных поликлиник и врачебных пунктов, общественными деятелями и жителями Акалтынского района Сырдарьинской области.

Глава Минздрава уделил особое внимание поддержанию здоровья и ведению правильного образа жизни.

"Когда коронавирус угрожает здоровью и жизни людей, все думают, как быстро и легко от него избавиться. Единственное и самое эффективное решение проблемы — это здоровый образ жизни. Это является не только защитой от вируса, но и самым основным правилом, необходимым для долгой и счастливой жизни", — заявил Шадманов.

Он также добавил, что в особой зоне риска находятся люди, ведущие неактивный образ жизни.

Подвержены тяжелой форме COVID-19 и осложнениям также граждане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими заболеваниями легких, имеющие избыточный вес и употребляющие табак и алкоголь.

Шадманов подчеркнул, что легкой формой COVID-19 болеют как дети, так и взрослые, однако у людей, которые правильно питаются, физически активны, даже в пожилом возрасте, заболевание переносится гораздо легче.