Врачи Узбекистана и РФ будут сотрудничать в диагностике и лечении онкологии

Стороны подписали документ, который направлен на повышение доступности онкопациентов к эффективным методикам лечения рака, в частности, с тяжелыми формами заболевания

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Онкологи Узбекистана и России намерены сотрудничать в области диагностики и лечения опухолей головы, шеи и колоректального рака.

Договоренность об этом была заключена во время "круглого стола", на котором обсуждались вопросы внедрения инновационных методов диагностики и лечения онкозаболеваний в Узбекистане.

В мероприятии приняли участие специалисты Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Узбекистана, а также фармкомпаний Merck и Sona-Pharm.

"Для борьбы с онкологическими заболеваниями должно быть налажено взаимодействие для обмена опытом с целью снижения смертности пациентов", — заявил председатель RUSSCO, замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.

Как отметили в Минздраве республики, подписанный документ о сотрудничестве направлен на повышение доступности онкопациентов к эффективным методикам лечения рака, в частности, с тяжелыми формами заболевания.