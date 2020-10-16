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Врачи в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

Врачи Узбекистана и РФ будут сотрудничать в диагностике и лечении онкологии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201016/15200982/Vrachi-Uzbekistana-i-RF-budut-sotrudnichat-v-diagnostike-i-lechenii-onkologii.html

Стороны подписали документ, который направлен на повышение доступности онкопациентов к эффективным методикам лечения рака, в частности, с тяжелыми формами заболевания

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Онкологи Узбекистана и России намерены сотрудничать в области диагностики и лечения опухолей головы, шеи и колоректального рака.

© Sputnik / Илья Питалев
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Договоренность об этом была заключена во время "круглого стола", на котором обсуждались вопросы внедрения инновационных методов диагностики и лечения онкозаболеваний в Узбекистане.

В мероприятии приняли участие специалисты Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Узбекистана, а также фармкомпаний Merck и Sona-Pharm.

"Для борьбы с онкологическими заболеваниями должно быть налажено взаимодействие для обмена опытом с целью снижения смертности пациентов", — заявил председатель RUSSCO, замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.

Как отметили в Минздраве республики, подписанный документ о сотрудничестве направлен на повышение доступности онкопациентов к эффективным методикам лечения рака, в частности, с тяжелыми формами заболевания. 

Теги:
Россия, Узбекистан, лечение онкологии, онкология, врачи



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