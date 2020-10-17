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Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

В Ташкенте с 17 октября введены новые правила для пассажиров

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201017/15202648/V-Tashkente-s-17-oktyabrya-vvedeny-novye-pravila-dlya-passazhirov.html

Согласно предоставленной информации, за порядком будут следить сотрудники отдела безопасности дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Управлении транспорта столицы сообщили, что с 17 октября 2020 года все пассажиры общественного транспорта, включая автобусы, метро и маршрутное такси, обязаны находится в медицинских масках и перчатках.

В госоргане подчеркнули, что данная мера предпринята в целях соблюдения карантинных мер и санитарно-гигиенических правил.
© Sputnik / Евгений Биятов
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Согласно данным, за порядком будут следить сотрудники отдела безопасности дорожного движения.

Напомним: накануне в УВД Ферганской области заявили, что с 17 октября нарушителей масочного режима начнут выявлять с помощью камер видеонаблюдения. Личность гражданина, пренебрегающего правилами, будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

Теги:
Министерство транспорта Республики Узбекистан, общественный транспорт, Карантин



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