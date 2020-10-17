В Ташкенте с 17 октября введены новые правила для пассажиров

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Управлении транспорта столицы сообщили, что с 17 октября 2020 года все пассажиры общественного транспорта, включая автобусы, метро и маршрутное такси, обязаны находится в медицинских масках и перчатках.

В госоргане подчеркнули, что данная мера предпринята в целях соблюдения карантинных мер и санитарно-гигиенических правил.

Согласно данным, за порядком будут следить сотрудники отдела безопасности дорожного движения.

Напомним: накануне в УВД Ферганской области заявили, что с 17 октября нарушителей масочного режима начнут выявлять с помощью камер видеонаблюдения. Личность гражданина, пренебрегающего правилами, будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.