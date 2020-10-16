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Жители Ташкента по возможности приобретают маски для профилактики вируса

Нарушителей масочного режима в Узбекистане начнут выявлять с помощью видеокамер

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (907)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201016/15192854/Narushiteley-masochnogo-rezhima-v-Uzbekistane-budut-vyyavlyat-s-pomoschyu-videokamer.html

Личность нарушителя будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. УВД Ферганской области на востоке Узбекистана будет выявлять с помощью видеокамер людей, находящихся без медицинских масок в общественных местах, сообщает пресс-служба областной полиции в Telegram-канале.

"В Ферганской области граждан, находящихся в общественных местах без медицинских масок, с 17 октября будут выявлять с помощью камер видеонаблюдения", - говорится в информации.

Известно, что личность нарушителя будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол, составленный сотрудниками органов внутренних дел и Центра санитарно-эпидемиологического благополучия, доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

В Узбекистане за отсутствие медицинской маски в общественном месте в период санитарно-эпидемиологических мероприятий против коронавируса установлен штраф в размере около 110 долларов.

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Напомним, власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры, однако ряд ограничений сохранился.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 62 371 человека. За сутки умерли 4 больных коронавирусом, всего за время пандемии – 518.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (907)
Теги:
защитные маски, пандемия, Карантин, коронавирус, Ферганская область, Фергана, Фергана, Узбекистан, Узбекистан



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