Нарушителей масочного режима в Узбекистане начнут выявлять с помощью видеокамер

Личность нарушителя будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. УВД Ферганской области на востоке Узбекистана будет выявлять с помощью видеокамер людей, находящихся без медицинских масок в общественных местах, сообщает пресс-служба областной полиции в Telegram-канале.

"В Ферганской области граждан, находящихся в общественных местах без медицинских масок, с 17 октября будут выявлять с помощью камер видеонаблюдения", - говорится в информации.

Известно, что личность нарушителя будет устанавливаться через специальную базу данных. Административный протокол, составленный сотрудниками органов внутренних дел и Центра санитарно-эпидемиологического благополучия, доставят правонарушителю почтой по месту постоянного проживания.

В Узбекистане за отсутствие медицинской маски в общественном месте в период санитарно-эпидемиологических мероприятий против коронавируса установлен штраф в размере около 110 долларов.

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Напомним, власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры, однако ряд ограничений сохранился.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане достигло 62 371 человека. За сутки умерли 4 больных коронавирусом, всего за время пандемии – 518.