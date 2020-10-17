Какие документы необходимы узбекистанцам в Турции — МИД РУз

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В связи с ужесточением карантинных мер в Турции в Министерстве иностранных дел РУз опубликовали памятку для узбекистанцев, которые находятся в этой стране или собираются ее посетить в ближайшее время.

Согласно данным Генконсульства Узбекистана в Стамбуле, после восстановления в сентябре регулярных авиасообщений по маршруту "Ташкент-Стамбул-Ташкент", значительно увеличился поток граждан республики в Турцию.

Отмечается, что у некоторых туристов, сдающих ПЦР-тест на COVID-19 до возвращения в Узбекистан, выходят положительные результаты.

Известно, что иностранные граждане, имеющие страховку на случай заболевания COVID-19, лечатся в государственных клиниках Турции бесплатно. К тому же в случае перенесения туристом легкой формы заболевания, его размещают в спецномере гостиницы сроком на 10-14 дней, а расходы также покрываются за счет страховки.

"Также на обязательном карантине в гостиницах вынуждены пребывать узбекистанцы, имевшие непосредственный контакт с инфицированными лицами. При этом, страховка, в данных случаях не предусматривает покрытие расходов за нахождение в гостинице, так как гражданин не заражен COVID-19", - информируется в релизе.

Документы, необходимые по прилете в Турцию:

медицинская страховка на случай заражения COVID-19;

договор страховки с прописанным в нем пункте о покрытии расходов за обязательное содержание на карантине в случае контакта с инфицированными COVID-19, если результат ПЦР-теста отрицательный;

инструкция с планом действий в случае инфицирования коронавирусом. Ее можно получить у страховых агентов.

Напомним: Турция планировала восстановить авиасообщение с Узбекистаном с 1 июля, приостановленное в конце марта из-за пандемии коронавируса. Однако позднее турецкий авиаперевозчик отменил перелеты. Они были вновь возобновлены только с 1 августа.