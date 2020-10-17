Доигрался: В Самарканде блогера приговорили к 4 годам за шантаж

Суд признал подсудимого Д.Р. виновным по статье "Вымогательство, совершенное в особо крупном размере" и приговорил к четырем годам лишения свободы с применением статьи "Назначение более мягкого наказания".

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Булунгурском районе Самаркандской области задержан мужчина, шантажирующий организации распространением критических статей. Он представлялся блогером и вымогал у руководителей двух организаций свыше 1 млн сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

В ходе проведенного расследования была установлена личность злоумышленника - им оказался гражданин Д.Р. К тому же выяснилось, что в мае-июле текущего года он написал в социальных сетях три критические статьи некорректного содержания о деятельности компании ООО "Булунгур дехкон бозори".

За нераспространение своих публикаций, блогер потребовал от председателя рынка И.С. перечислить ему денежные средства на пластиковую карту в размере 980 тысяч сумов.

Помимо этого, в августе гражданин Д.Р. в социальных сетях также написал критическую статью о деятельности филиала завода по производству сжиженного углеводородного газа "Булунгуртумангаз". На этот раз жертвой шантажиста оказался специалист отделения гражданин С. Х., работающий на данном предприятии. Он выплатил правонарушителю 300 тысяч сумов.

Булунгурский районный суд признал подсудимого Д.Р. виновным по статье "Вымогательство, совершенное в особо крупном размере" и приговорил к четырем годам лишения свободы с применением статьи "Назначение более мягкого наказания".