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Замминистра жестко отчитал главврачей больниц и пригрозил отправить их под суд

© Sputnik / Татьяна Макеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (913)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201018/15206926/Zamministra-zhestko-otchital-glavvrachey-bolnits-i-prigrozil-otpravit-ikh-pod-sud.html

На записи чиновник перечисляет проблемы, существующие в больницах, а после - угрожает руководству и врачам клиник тем, что все претензии будут переданы в прокуратуру.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой предположительно первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев отчитывает сотрудников специализированных больниц в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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На записи чиновник перечисляет проблемы, существующие в больницах, а после - угрожает руководству и врачам клиник тем, что все претензии будут переданы в прокуратуру.

По словам Хаджибаева, поступает много претензий от руководства и населения, большая часть врачей работает плохо.

Замминитра признается, что приехал в Зангиатинские больницы впервые и потрясен безобразием, которое здесь творится. 

"Сколько пациентов принято в сентябре? Записывайте: Мамедов никакой информацией не владеет", — слышно на записи.

Хаджибаев признался, что за 20 лет своей профессиональной службы он "вытащил из тюрьмы десятки врачей, даже если они были виноваты". По его мнению, врач не должен сидеть в тюрьме. Но после посещения этих клиник, он изменил свой взгляд.

"Врачей нужно сажать! Я сам их посажу! Начнем с Зангиаты. Сегодня прибудут две комиссии. Я заставлю проверить все от и до!" — заявил замминистра.

Директоров больниц Абдухаким Хаджибаев отчитал за то, что они ни разу не подали рапорт о проблемах с кислородом, хотя устно жаловались.

По словам замминистра, на каждую клинику в месяц уходит 40 млрд сумов, хотя в то же время Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, имеющий 760 койко-мест и обследующий в год 150 тысяч больных и госпитализирующий 65 тысяч, получает в четыре раза меньше — 10 млрд сумов в месяц.

В Фергане запустили производство кислородных концентраторов
УзА
В Фергане запустили производство кислородных концентраторов

Кроме того, Хаджибаев указал на перерасход кислорода. Он сообщил, что из 35 тонн кислорода, производимых в Ахангаране, 32 тонны потребляют больницы в Зангиатинском районе. Кислородом пользуются практически все больные, хотя не может быть такого, чтобы 100% пациентов нуждались в оксигенотерапии. Замминистра велел пересмотреть подачу кислорода в палатах.

Неделю назад в социальной сети распространилась информация о том, что инфекционная клиника Зангиатинского района Ташкентской области в воскресенье оказалась отключенной от электричества. Из-за этого пациенты, которые были подключены к кислородным концентраторам, скончались.

Однако, несколько дней спустя в Минздраве опровергли эти сообщения. В ведомстве уверили, что в тот день отключение электроэнергии в Зангиатинской инфекционной больнице не происходило.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (913)
Теги:
больница, инфекция, коронавирус, заместитель министра, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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