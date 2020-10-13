В Минздраве опровергли факт смерти пациентов из-за отключения электричества

В заявлении министерства говорится, что данное медицинское учреждение построено в соответствии с современными требованиями здравоохранения и оснащено необходимым медоборудованием.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. На днях в социальной сети распространилась информация о том, что инфекционная клиника Зангиатинского района Ташкентской области в воскресенье оказалась отключенной от электричества. Из-за этого пациенты, которые были подключены к кислородным концентраторам, скончались.

В Минздраве опровергли эти сообщения. В ведомстве уверили, что в тот день отключение электроэнергии в Зангиатинской инфекционной больнице не происходило.

В заявлении министерства говорится, что данное медицинское учреждение построено в соответствии с современными требованиями здравоохранения и оснащено необходимым медоборудованием. В больнице имеются три дизельных генератора для бесперебойного электроснабжения. Также отмечается, что в эти дни в учреждении не зафиксирован ни один смертельный случай.

Учитывая риск вспышки простудных заболеваний в осенний сезон, роста сопутствующих коронавирусу недугов, президент в сентябре дал указания расширить резерв коек, обеспечить учреждения необходимой медицинской аппаратурой и лекарственными средствами.

Первоочередное внимание, по поручению Мирзиёева, необходимо уделить вакцинации от гриппа медицинских работников и учителей школ, граждан старше 65 лет.