В Москве могут ввести QR-коды для посещения магазинов, салонов красоты и ресторанов

Сейчас подобный режим действует для развлекательных учреждений. При входе необходимо отсканировать специальный QR-код или отправить sms на короткий номер 7377.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. На прошлой неделе власти Москвы ввели особый режим прохода в ночные клубы и бары, которые работают с полуночи до 6 утра.

Теперь в них можно попасть только по QR-кодам и sms. Это делается для того, чтобы если у кого-то из посетителей заведений позднее обнаружат COVID-19, то всех присутствующих с ним людей попросят сдать тест на коронавирус.

Если эта система покажет свою эффективность, то ее также введут в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах.

Сейчас обсуждается возможность реализации данных мер.

Эпидемиологическая обстановка в Москве продолжает ухудшаться: за прошлые сутки в столице выявили 4 610 новых случаев заболевания COVID-19.

Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компаниям и организациям предписано перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

С сегодняшнего дня школьники 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.