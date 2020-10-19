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В Москве могут ввести QR-коды для посещения магазинов, салонов красоты и ресторанов

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201019/15208669/V-Moskve-mogut-vvesti-QR-kody-dlya-posescheniya-magazinov-salonov-krasoty-i-restoranov.html

Сейчас подобный режим действует для развлекательных учреждений. При входе необходимо отсканировать специальный QR-код или отправить sms на короткий номер 7377.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. На прошлой неделе власти Москвы ввели особый режим прохода в ночные клубы и бары, которые работают с полуночи до 6 утра. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Теперь в них можно попасть только по QR-кодам и sms. Это делается для того, чтобы если у кого-то из посетителей заведений позднее обнаружат COVID-19, то всех присутствующих с ним людей попросят сдать тест на коронавирус.

Если эта система покажет свою эффективность, то ее также введут в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах.

Сейчас обсуждается возможность реализации данных мер. 

Эпидемиологическая обстановка в Москве продолжает ухудшаться: за прошлые сутки в столице выявили 4 610 новых случаев заболевания COVID-19. 

Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компаниям и организациям предписано перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

С сегодняшнего дня школьники 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.

Теги:
Россия, Москва, ресторан, салон красоты для женщин, qr-код



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