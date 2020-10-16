В клубы Москвы теперь можно будет попасть только по QR-кодам и sms

При входе в развлекательные заведения необходимо отсканировать специальный QR-код или отправить sms на короткий номер 7377.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Москве вводят особый режим прохода в ночные клубы и другие развлекательные заведения, которые работают с полуночи до 6 утра, об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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Режим вступит в силу в понедельник, 19 октября, и будет касаться как посетителей, так и работников. Теперь при входе в клуб нужно будет отсканировать специальный QR-код или отправить sms на короткий номер 7377.

"Сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", — говорится в публикации.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8 392 выздоровления.