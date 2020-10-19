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Ушел из жизни хоким Каттакурганского района Самаркандской области

Умер хоким Каттакурганского района Самаркандской области

Народное слово
Общество
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Соболезнования родным и близким выразил глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Он написал, что Бахромов был не только внимательным и чутким руководителем, но и верным другом.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Хоким Каттакурганского района Самаркандской области Азамхон Бахромов скончался на 60-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Соболезнования родным и близким выразил глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов. Он написал в Telegram-канале о том, что Бахромов был не только внимательным и чутким руководителем, но и верным другом.

Председатель правления Творческого союза журналистов Узбекистана, журналист и поэт Саъдулла Хакимов
Пресс-служба Творческого союза журналистов Узбекистана
Скончался председатель Союза журналистов Узбекистана

Для справки: Азамхон Бахрамов родился 12 января 1960 года в Галляаральском районе Джизакской области. В 1986-м окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический институт). Награжден орденом "Шухрат" в 2004 году.

В 2006-2008 гг. занимал должность исполняющего обязанности хокима Самаркандской области, первого заместителя хокима области по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства (2005-2006), председателем правления ГАО "Узбекенгилсаноат" (2003-2005) и другие должности.

Азамжон Бахромов будет похоронен 19 октября 2020 года в Ташкенте.

Это уже не первая смерть среди руководителей районов и городов областей. Чуть менее месяца назад в возрасте 49 лет ушел из жизни хоким города Ханабад Андижанской области Мусахон Муминжонович Мамадалиев. 

Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Теги:
соболезнования, Самаркандская область, смерть, хоким



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