Мы должны ценить перчатки, предоставляемые государством - Курбанов

Человек в перчатках с большей вероятностью не прикоснется к своему лицу, не будет тереть глаза, совать руку в рот или нос, а прикосновение руками к слизистым оболочкам глаз, рта и носа является одной из причин заражения.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Граждане в Узбекистане должны правильно использовать ту заботу, которую оказывает государство, заявил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботир Курбанов на брифинге "Введение порядка ношения медицинских перчаток в общественном транспорте".

Он прокомментировал недовольство граждан переполненными мусором из перчаток урнами на станциях метро.

"Случаи бросания использованных перчаток на улице сейчас широко обсуждаются в социальных сетях. Пользуясь случаем, хочу всех предупредить - мы должны правильно использовать ту заботу, которую оказывает государство. Мы должны ценить и целенаправленно использовать перчатки, бесплатно предоставляемые государством, потому что ношение перчаток на улице, входя в дом, держась за дверные ручки и другие вещи в перчатках, не будет бесполезным", - сказал Курбанов.

По его мнению, человек в перчатках с большей вероятностью не прикоснется к своему лицу, не будет тереть глаза, совать руку в рот или нос, а прикосновение руками к слизистым оболочкам глаз, рта и носа является одной из причин заражения.

Напомним, все пассажиры с сегодняшнего дня смогут бесплатно получить перчатки у кассиров, кондукторов и водителей при входе на станции метро, ​​а также в автобусы и маршрутки.

Пассажиры общественного транспорта получат бесплатные перчатки >>

А с 17 октября все пассажиры общественного транспорта, включая автобусы, метро и маршрутное такси, обязаны находится в медицинских масках и перчатках.

За порядком будут следить сотрудники отдела безопасности дорожного движения.