16:47 18 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.03
  • EUR12254.96
  • USD10364.48
Поиск

Пассажиры общественного транспорта получат бесплатные перчатки

© REUTERS / WANA/Nazanin Tabatabaee
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (912)
153 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201018/15205429/Passazhiry-obschestvennogo-transporta-poluchat-besplatnye-perchatki.html

С 19 октября пользоваться общественным транспортом в Ташкенте можно будет только в маске и перчатках, причем перчатки пассажирам будут выдавать бесплатно, об этом заявили в Минтрансе.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В министерстве Транспорта Узбекистана сообщили о том, что все пассажиры с завтрашнего дня смогут бесплатно получить перчатки у кассиров, кондукторов и водителей при входе на станции метро, ​​а также в автобусы и маршрутки.

При этом в ведомстве подчеркнули, что единственная цель, которая преследуется данными мерами – это защита здоровья граждан.

Накануне в Управлении транспорта столицы сообщили, что с 17 октября все пассажиры общественного транспорта, включая автобусы, метро и маршрутное такси, обязаны находится в медицинских масках и перчатках.

Как не подхватить COVID-19 в общественном транспорте — важные советы >>

Согласно данным, за порядком будут следить сотрудники отдела безопасности дорожного движения.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (912)
Теги:
Ташкент, коронавирус, Карантин, Министерство транспорта Республики Узбекистан, общественный транспорт, транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Полуобнаженные австралийские пожарные и питомцы - фотолента
Стрельба из БТР-82А в горах Таджикистана
Стрельбы российских военных в горах Таджикистана: зрелищное видео
Тарифы на беспошлинные посылки из-за границы в странах бывшего СССР
Беспошлинный порог: тарифы на посылки в разных странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться