Пассажиры общественного транспорта получат бесплатные перчатки

С 19 октября пользоваться общественным транспортом в Ташкенте можно будет только в маске и перчатках, причем перчатки пассажирам будут выдавать бесплатно, об этом заявили в Минтрансе.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В министерстве Транспорта Узбекистана сообщили о том, что все пассажиры с завтрашнего дня смогут бесплатно получить перчатки у кассиров, кондукторов и водителей при входе на станции метро, ​​а также в автобусы и маршрутки.

При этом в ведомстве подчеркнули, что единственная цель, которая преследуется данными мерами – это защита здоровья граждан.

Накануне в Управлении транспорта столицы сообщили, что с 17 октября все пассажиры общественного транспорта, включая автобусы, метро и маршрутное такси, обязаны находится в медицинских масках и перчатках.

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Согласно данным, за порядком будут следить сотрудники отдела безопасности дорожного движения.