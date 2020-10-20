Около 250 граждан Узбекистана на автомобилях скопились на границе РФ и Казахстана

Ранее Казахстан ввел запрет на въезд на свою территорию автомобильным транспортом в связи с пандемией COVID-19.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Около 250 граждан Узбекистана на 130 автомобилях скопились на границе РФ и Казахстана в Астраханской области после того, как Казахстан закрыл въезд на свою территорию.

"Председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин провел совещание с представителями федеральных, областных, муниципальных органов власти и узбекской диаспоры в связи со скоплением мигрантов на границе России и Казахстана в районе пропускного пункта "Караозек" в Красноярском районе", — заявили в пресс-службе астраханского губернатора.

По одной из версий, узбекских мигрантов намеренно могли дезинформировать о возможности проезда через территорию Казахстана на родину на машине.

Власти Астраханской области напомнили: на данный момент, есть два законных способа пересечь границу — специальным авиарейсом из Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга или же железнодорожным транспортом со станции "Волжский" в Волгоградской области.

Отмечается, что уже составлены по меньшей мере 16 протоколов за нарушение правил пребывания в РФ. Нарушителей могут лишить права въехать на российскую территорию по трудовой визе на 5 лет.

"При этом трудовым мигрантам, занятым в сельском хозяйстве Астраханской области на сезонных работах, работодатели оказывают поддержку в отправке на родину железнодорожным транспортом", — добавили в пресс-службе.

Граждане, которые пытаются незаконного попасть в Казахстан через пункт пропуска "Караозек", в основном, прибыли из Москвы и других городов центральной России, где были заняты в сфере строительства или работали таксистами.

Российские дипломаты намерены направить соответствующую ноту в посольство Узбекистана.

Роспотребнадзору, местной власти и ОВД поручено обеспечить правопорядок и не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Также разрабатываются меры, призванные не допустить создания на территории Астраханской области незаконного пункта проживания трудовых мигрантов.