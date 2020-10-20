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Пограничный пункт, архивное фото

Около 250 граждан Узбекистана на автомобилях скопились на границе РФ и Казахстана

© Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201020/15216235/Okolo-250-grazhdan-Uzbekistana-na-avtomobilyakh-skopilis-na-granitse-RF-i-Kazakhstana.html

Ранее Казахстан ввел запрет на въезд на свою территорию автомобильным транспортом в связи с пандемией COVID-19.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Около 250 граждан Узбекистана на 130 автомобилях скопились на границе РФ и Казахстана в Астраханской области после того, как Казахстан закрыл въезд на свою территорию.

"Председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин провел совещание с представителями федеральных, областных, муниципальных органов власти и узбекской диаспоры в связи со скоплением мигрантов на границе России и Казахстана в районе пропускного пункта "Караозек" в Красноярском районе", — заявили в пресс-службе астраханского губернатора.

По одной из версий, узбекских мигрантов намеренно могли дезинформировать о возможности проезда через территорию Казахстана на родину на машине.

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© Sputnik / Александр Натрускин
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Власти Астраханской области напомнили: на данный момент, есть два законных способа пересечь границу — специальным авиарейсом из Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга или же железнодорожным транспортом со станции "Волжский" в Волгоградской области. 

Отмечается, что уже составлены по меньшей мере 16 протоколов за нарушение правил пребывания в РФ. Нарушителей могут лишить права въехать на российскую территорию по трудовой визе на 5 лет. 

"При этом трудовым мигрантам, занятым в сельском хозяйстве Астраханской области на сезонных работах, работодатели оказывают поддержку в отправке на родину железнодорожным транспортом", — добавили в пресс-службе.

Граждане, которые пытаются незаконного попасть в Казахстан через пункт пропуска "Караозек", в основном, прибыли из Москвы и других городов центральной России, где были заняты в сфере строительства или работали таксистами.

Рабочие на строительной площадке
© Sputnik / Илья Питалев
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Российские дипломаты намерены направить соответствующую ноту в посольство Узбекистана. 

Роспотребнадзору, местной власти и ОВД поручено обеспечить правопорядок и не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Также разрабатываются меры, призванные не допустить создания на территории Астраханской области незаконного пункта проживания трудовых мигрантов.

Теги:
Астраханская область, трудовые мигранты, Мигранты, Россия



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