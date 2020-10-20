В Ташкенте снизилось качество атмосферного воздуха

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Ташкенте за последние несколько дней снизилось качество атмосферного воздуха, сообщает Узгидромет.
"В среднем по городу в этот период было зафиксировано превышение предельно допустимых среднесуточных концентраций", - говорится в информации:
- по пыли от 1,8 до 2,9 раза;
- по диоксиду азота в 1,3 раза;
- по оксиду углерода в 1,2 раза.
С 16 по 19 октября в Ташкенте наблюдалось очень слабое рассеивание загрязняющих веществ в воздушном бассейне города. Число случаев, превышающих среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК с.с.), от общего количества наблюдений составило 21%, что является пониженным уровнем загрязнения атмосферы.
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Но уже 21 октября и утром 22 октября в Ташкенте будут способствовать незначительному рассеиванию вредных загрязняющих веществ в воздушной среде. Уровень загрязнения будет пониженным.