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Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Стали известны распространенные симптомы коронавируса среди узбекистанцев

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (917)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201020/15220940/Stali-izvestny-rasprostranennye-simptomy-koronavirusa-sredi-uzbekistantsev.html

У большинства граждан наблюдается температура - их 88%. Также у 68% зараженных наблюдался сухой кашель, у 38% - утомленность и слабость, 33% - мокрый кашель.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова рассказала о главных симптомах этого недуга среди граждан Узбекистана. 

"У большинства граждан наблюдается температура - их 88%. Также у 68% зараженных наблюдался сухой кашель, у 38% - утомленность и слабость, 33% - мокрый кашель, 18% - проблемы с дыханием, 14% - боль в горле, 14% - головная боль, 14% - боли в мышцах и 11% - судороги. Кроме того, у 5% пациентов наблюдалась рвота и у 4% - диарея", - говорится в сообщении.

Абдусаматова также заметила, что насморк не является симптомом COVID-19. 

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Напомним, число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 307 и достигло 63 737. За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 533 человека.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (917)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, пандемия, Карантин, коронавирус



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