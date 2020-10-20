Стали известны распространенные симптомы коронавируса среди узбекистанцев

У большинства граждан наблюдается температура - их 88%. Также у 68% зараженных наблюдался сухой кашель, у 38% - утомленность и слабость, 33% - мокрый кашель.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова рассказала о главных симптомах этого недуга среди граждан Узбекистана.

"У большинства граждан наблюдается температура - их 88%. Также у 68% зараженных наблюдался сухой кашель, у 38% - утомленность и слабость, 33% - мокрый кашель, 18% - проблемы с дыханием, 14% - боль в горле, 14% - головная боль, 14% - боли в мышцах и 11% - судороги. Кроме того, у 5% пациентов наблюдалась рвота и у 4% - диарея", - говорится в сообщении.

Абдусаматова также заметила, что насморк не является симптомом COVID-19.

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Напомним, число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 307 и достигло 63 737. За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 533 человека.