UzAirways объявила о снижении цен на билеты

Сформировано расписание полетов и установлены цены на авиабилеты. Их можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или у агентов по продаже.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о снижении стоимости авиабилетов экономического класса обслуживания, а также об увеличении количества рейсов на маршруте Ташкент - Дубай - Ташкент.

Авиабилеты по этому направлению стоят теперь от 209 евро в одну сторону, туда-обратно - от 319 евро (включая бортовое питание, 30 кг включенного багажа и 8 кг ручной клади).

Рейсы в Дубай с 25 октября будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, среда, четверг и пятница).

Сформировано расписание полетов и установлены цены на авиабилеты. Их можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или у агентов по продаже.

Власти России не исключают возможности восстановления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ, в том числе с Ташкентом.

По данным информированного источника, механизмы возобновления полетов между РФ и государствами СНГ сейчас "обсуждаются в первоочередном порядке".