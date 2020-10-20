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Покупка авиабилета

Uzairways объявила о снижении цен на билеты

Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201020/15223307/Uzairways-obyavila-o-snizhenii-tsen-na-bilety.html

Сформировано расписание полетов и установлены цены на авиабилеты. Их можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО "Uzbekistan airways" или у агентов по продаже.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan airways сообщила о снижении стоимости авиабилетов экономического класса обслуживания, а также об увеличении количества рейсов на маршруте Ташкент - Дубай - Ташкент.

Авиабилеты по этому направлению стоят теперь от 209 евро в одну сторону, туда-обратно от 319 евро (включая бортовое питание, 30 кг включенного багажа и 8 кг ручной клади).

Рейсы в Дубай с 25 октября будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, среда, четверг и пятница).

Сформировано расписание полетов и установлены цены на авиабилеты. Их можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО "Uzbekistan airways" или у агентов по продаже.

Ташкент восстановил регулярные авиарейсы

Власти России не исключают возможности восстановления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ, в том числе с Ташкентом.

По данным информированного источника, механизмы возобновления полетов между РФ и государствами СНГ сейчас "обсуждаются в первоочередном порядке".

Теги:
Ташкент, Дубай, рейсы, цены, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Туризм



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