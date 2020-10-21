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Задумчивая женщина

В Узбекистане появилась электронная очередь для записи к врачу

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15224018/V-Uzbekistane-poyavilas-elektronnaya-ochered-dlya-zapisi-k-vrachu.html

Теперь записаться к врачу можно самым простым способом не выходя из дома, зайдя на специальный сайт.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Узбекистане стала доступна электронная очередь для приема к врачу.

Теперь записаться к врачу можно самым простым способом не выходя из дома, зайдя на сайт http://reg.minzdrav.uz/.

"Электронная поликлиника" разработана Центром развития информационно-коммуникационных технологий Минздрава Узбекистана.

Помимо записи к терапевту, здесь можно оценить качество услуг и даже получить сведения о враче.

На данный момент к системе подключено большинство семейных поликлиник Ташкента и областей.

Напомним, в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 63 912.

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Общее число выздоровевших достигло 61 068, число жертв – 534. Количество активных случаев заражения составляет  2 310. В настоящее время 292 пациента находятся в тяжелом, 81 – в критическом состоянии.

Теги:
онлайн, врачи, врач, лечение, Минздрав Узбекистана, больница, больницы, поликлиника, Узбекистан, Узбекистан



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