В Узбекистане появилась электронная очередь для записи к врачу

Теперь записаться к врачу можно самым простым способом не выходя из дома, зайдя на специальный сайт.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Узбекистане стала доступна электронная очередь для приема к врачу.

Теперь записаться к врачу можно самым простым способом не выходя из дома, зайдя на сайт http://reg.minzdrav.uz/.

"Электронная поликлиника" разработана Центром развития информационно-коммуникационных технологий Минздрава Узбекистана.

Помимо записи к терапевту, здесь можно оценить качество услуг и даже получить сведения о враче.

На данный момент к системе подключено большинство семейных поликлиник Ташкента и областей.

Напомним, в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 63 912.

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Общее число выздоровевших достигло 61 068, число жертв – 534. Количество активных случаев заражения составляет 2 310. В настоящее время 292 пациента находятся в тяжелом, 81 – в критическом состоянии.