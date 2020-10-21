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Остановка общественного транспорта в Ташкенте

В Ташкенте будут изменены 12 автобусных маршрутов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15228718/V-Tashkente-budut-izmeneny-i-ukorocheny-12-avtobusnykh-marshrutov.html

В ведомстве сообщили также о частичной замене транспортной техники: парки обновят автобусы по ряду направлений.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В пресс-службе Управления транспорта города Ташкента сообщили об изменении с 1 ноября 2020 года 12 автобусных маршрутов. Часть из них укоротят, часть - поменяют. В числе скорректированных - автобусные маршруты №8Т, 18, 21, 44, 73, 74, 77, 80, 103, 106, 109, 120.

Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Восемь автобусов, курсирующих по Ташкенту, изменят свой маршрут — новая карта

Кроме этого в ведомстве сообщили и о замене самих автобусов: 8 автобусов марки Mercedes-Benz маршрута №77 заменят на 8 автобусов марки Saz LE 60; 11 автобусов марки Saz LE-60 и 1 автобус марки Isuzu маршрута №9T заменят на 12 автобусов марки Mercedes-Benz; 5 автобусов марки Mercedes-Benz маршрута №41 заменят на 3 автобуса марки Saz LE-60 и 2 - Isuzu.

К 8 работающим на маршруте №43 автобусам марки Isuzu добавятся еще две единицы транспорта.

Ранее сообщалось, что на столичных дорогах появятся девять новых автобусов, которые поставит китайская компания Yutong hongkong limited.

Особенность этих транспортных средств в том, что они работают на газе. 

Средняя вместимость новых машин — 52 пассажира, внутри имеются 30 посадочных мест. Производитель гарантирует бесперебойную работу автобусов до 150 тысяч километров пробега.

Теги:
маршрут, Тошшахартрансхизмат, транспорт, общественный транспорт



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