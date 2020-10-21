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Работа за компьютером

Педагоги из Узбекистана обсудили цифровые технологии в образовании

Pixabay / Christin Hume
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15229800/Pedagogi-iz-Uzbekistana-obsudili-tsifrovye-tekhnologii-v-obrazovanii.html

Мероприятие было реализовано ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке "Россотрудничества" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Накануне педагоги из Узбекистана, России, Израиля, Испании, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси приняли участие во второй Международной педагогической конференции "Подготовка кадров для цифровой экономики". Об этом сообщили организаторы.

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Мероприятие было реализовано ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке "Россотрудничества" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

На встрече участники обсудили равенство образовательных возможностей в условиях дистанционного обучения, а также успешные и неудачные цифровые практики и инструменты в сфере образования в условиях пандемии.

"Узбекистан впервые участвовал в Международной педагогической конференции и получил колоссальный опыт. Особенно интересна конференция показалась тем, что появилась возможность пообщаться с коллегами из других стран, узнать их мнение, взгляды и подход к образованию. Задания, которые были даны, креативны, а работа в группах — это опыт для каждого", — прокомментировала начальница отдела Управления проектами и внешних связей Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони Дурдона Ходжабекова.

Отмечается, что на конференции была проведена стратегическая сессия. В ней приняли участие свыше 350 учителей из разных стран мира. В режиме реального времени они объединились в команды и совместно работали над эффективными способами взаимодействия между семьей и школой в условиях дистанционного обучения. По итогам сессии были разработаны практические решения и создана общая база знаний.

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Напомним:  в конце сентября более 120 педагогов узбекских школ с изучением русского языка и других предметов прошли обучение по программе повышения квалификации в области знаний цифровой экономики. Мероприятие было организовано по инициативе "Россотрудничества" на базе школы №5 Янгиюля при поддержке ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет" (МГПУ). На нем присутствовали учителя общеобразовательных школ Янгиюля, Янгиюльского и Чиназского районов Ташкенской области. Лекции и практические занятия в рамках трех модулей провели учителя, прошедшие обучение в МГПУ.

Теги:
пандемия, Конференция, Образование, цифровые технологии, Узбекистан



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