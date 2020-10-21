Педагоги из Узбекистана обсудили цифровые технологии в образовании

Мероприятие было реализовано ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке "Россотрудничества" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Накануне педагоги из Узбекистана, России, Израиля, Испании, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси приняли участие во второй Международной педагогической конференции "Подготовка кадров для цифровой экономики". Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие было реализовано ООО "Международный образовательный клуб" при поддержке "Россотрудничества" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

На встрече участники обсудили равенство образовательных возможностей в условиях дистанционного обучения, а также успешные и неудачные цифровые практики и инструменты в сфере образования в условиях пандемии.

"Узбекистан впервые участвовал в Международной педагогической конференции и получил колоссальный опыт. Особенно интересна конференция показалась тем, что появилась возможность пообщаться с коллегами из других стран, узнать их мнение, взгляды и подход к образованию. Задания, которые были даны, креативны, а работа в группах — это опыт для каждого", — прокомментировала начальница отдела Управления проектами и внешних связей Института переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони Дурдона Ходжабекова.

Отмечается, что на конференции была проведена стратегическая сессия. В ней приняли участие свыше 350 учителей из разных стран мира. В режиме реального времени они объединились в команды и совместно работали над эффективными способами взаимодействия между семьей и школой в условиях дистанционного обучения. По итогам сессии были разработаны практические решения и создана общая база знаний.

Напомним: в конце сентября более 120 педагогов узбекских школ с изучением русского языка и других предметов прошли обучение по программе повышения квалификации в области знаний цифровой экономики. Мероприятие было организовано по инициативе "Россотрудничества" на базе школы №5 Янгиюля при поддержке ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет" (МГПУ). На нем присутствовали учителя общеобразовательных школ Янгиюля, Янгиюльского и Чиназского районов Ташкенской области. Лекции и практические занятия в рамках трех модулей провели учителя, прошедшие обучение в МГПУ.