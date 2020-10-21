"Антимонопольный комитет оказывает давление на СМИ" - обращение UzAuto Motors

Руководитель юридического управления АО UzAuto Motors Рустам Шаймардонов заявил, что между призывами "не выносить сор из избы" и информированием наших потребителей они всегда выберут последнее.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В UzAuto Motors заявили о давлении на СМИ со стороны Антимонопольного комитета, об этом компания заявила в своем официальном Telegram-канале.

"UzAuto Motors выражает озабоченность фактами оказания давления на представителей средств массовой информации, освещающих судебный процесс между государственным автопроизводителем и Антимонопольным комитетом (АМК). Компания считает недопустимым стремление отдельных чиновников к порочной практике цензуры и ограничений в отношении журналистов", - говорится в сообщении.

Оказалось, что официальные представители АМК в понедельник предприняли попытку давления на СМИ, ранее осветившие ход третьего судебного заседания по нашему иску от 16 октября. В ряде случаев эти попытки увенчались успехом: по настойчивому требованию пресс-службы Антимонопольного комитета некоторые СМИ удалили публикации, а другие внесли изменения в уже опубликованные тексты, удалив часть информации, не устраивающей АМК.

Начался процесс по делу UzAuto Motors >>

"Чтобы заранее пресечь попытки наших оппонентов откреститься от вопиющего факта нарушения статьи 67 Конституции Республики Узбекистан, скажу, что мы располагаем как скриншотами как оригинальных статей, так и другими доказательствами давления на прессу", - добавили в компании.

Руководитель юридического управления АО UzAuto Motors Рустам Шаймардонов заявил, что между призывами "не выносить сор из избы" и информированием наших потребителей они всегда выберут последнее.

"Хочу, чтобы меня поняли предельно ясно: свобода СМИ является для нас абсолютной ценностью даже тогда, когда она обращается против нашей компании, хотя бы потому, что это единственный способ не утратить связь с реальностью и меняться к лучшему. И мы от чистого сердца рекомендуем оппонентам разделить этот наш подход", - заключил он.

Напомним, ранее несколько депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона РУз "О конкуренции". Комитету также было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

Ташкентский городской административный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на автомобили 2 октября.