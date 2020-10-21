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Купол мечети

Ушел из жизни заслуженный деятель науки Узбекистана Рустам Шодиев

© Sputnik / Александр Паниотов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201021/15231741/Ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-deyatel-nauki-Uzbekistana-Rustam-Shodiev.html

Известный ученый, доктор экономических наук, профессор скончался в возрасте 82-х лет. Причина смерти не уточняется.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Скончался известный ученый, доктор экономических наук, профессор, экс-вице-премьер министра труда Рустам Хамидович Шодиев. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Пресс-служба Узбектуризма
Рустам Хамидович Шодиев

Рустам Шодиев родился 15 мая 1938 года. В 1955 году он с золотой медалью окончил школу № 28 в Ташкенте и поступил в Московский государственный экономический институт.

Его трудовая деятельность началась в 1960 году. Он работал лаборантом Института экономики Академии наук Узбекистана. 

В 1967 году Шодиев защитил кандидатскую диссертацию в Москве, а в 1981 году — докторскую диссертацию. Через два года получил звание профессора.

В период с 1980 по 1984 года он руководил проектом ООН "Организация и улучшение положения в сфере труда в Сирийской Арабской Республике". После возвращения из поездки был назначен на пост заместителя министра труда, а также был избран на должность начальника управления Министерства иностранных дел.

В 1988 году ему было присвоено звание "Заслуженный деятель науки Узбекистана". Он включен в "Национальную энциклопедию Узбекистана", а также внесен в книгу "Две тысячи известных интеллектуалов ХХ века" Международного биографического центра Англии.

С 1997 по 2005 год работал заведующим кафедрой “Мировой экономики” Университета мировой экономики и дипломатии.

С 2005 по 2019 год был профессором кафедры "Международного туризма" Ташкентского государственного экономического университета.

Также Шодиев работал старшим научным сотрудником в Институте кибернетики АН РУз.

Рустам Хамидович Шодиев является автором учебника "Мировая экономика". Книга была впервые опубликована на узбекском языке в 2005 году. Кроме того, ученый написал свыше 120 статей (18 из них за рубежом) и 4 крупные монографии (одна на английском языке). 

Теги:
скончался, Наука, Узбекистан



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