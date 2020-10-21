Французская компания разработала план трансформации водоснабжения в Ташкенте

Уже разработана дорожная карта и подготовлен список компаний, совместно с которыми можно реализовать проект.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Первый заместитель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов встретился с делегацией французской компании SUEZ, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

На встрече обсудили вопросы реализации Плана трансформации водоснабжения Ташкента, рассчитанного на 7 лет.

Уже разработана дорожная карта и подготовлен список компаний, совместно с которыми можно реализовать проект.

После встречи представители компании SUEZ посетили ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" и презентовали технические условия первичных оценочных документов Плана трансформации водоснабжения города.

В июне 2020 года сообщалось, что общий бюджет проекта составляет 185,4 млн евро, из них 142 млн евро будут освоены за счет кредитов ведущих европейских банков — средства направят на модернизацию городских сетей водоснабжения и канализации и совершенствование управления ими.