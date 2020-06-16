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Трансформацией столичной системы водоснабжения займется французская компания

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14349408/Transformatsiyu-stolichnoy-sistemy-vodosnabzheniya-vozmet-na-sebya-frantsuzskaya-kompaniya-.html

Общий бюджет проекта составляет 185,4 млн евро, из них 142 млн евро будут освоены за счет кредитов ведущих европейских банков — средства направят на модернизацию городских сетей водоснабжения и канализации и совершенствование управления ими.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Французская компания SUEZ International приступила к реализации совместного новаторского проекта по трансформации системы водоснабжения Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Холодная вода из крана
© CC0 / Unsplash / Jacek Dylag
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По словам заместителя хокима Бахтиёра Рахманкулова, общий бюджет проекта составляет 185,4 млн евро, из них 142 млн евро будут освоены за счет кредитов ведущих европейских банков — средства направят на модернизацию городских сетей водоснабжения и канализации и совершенствование управления ими.

Производство оборудования для модернизации сферы будет частично локализовано в Ташкенте, местные специалисты по водоснабжению пройдут обучение на местах и за рубежом, отметил Рахманкулов.

Согласованный проект технического задания для последующей подготовки технико-экономического обоснования проекта находится на рассмотрении отраслевого научно-технического Совета (ОНТС) Министерства жилищно-коммунального обслуживания.

Напомним, в марте 2020 года совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита на $239 млн на развитие системы водоснабжения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ВБ в республике.

По данным финансового учреждения, проект охватит более 500 тысяч человек в трех регионах страны - в Каракалпакстане, Сырдарьинской и Самаркандской областях.

Теги:
Инвестиции, Хокимият Ташкента, Ташкент, водоснабжение



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