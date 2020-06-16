Трансформацией столичной системы водоснабжения займется французская компания

Общий бюджет проекта составляет 185,4 млн евро, из них 142 млн евро будут освоены за счет кредитов ведущих европейских банков — средства направят на модернизацию городских сетей водоснабжения и канализации и совершенствование управления ими.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Французская компания SUEZ International приступила к реализации совместного новаторского проекта по трансформации системы водоснабжения Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя хокима Бахтиёра Рахманкулова, общий бюджет проекта составляет 185,4 млн евро, из них 142 млн евро будут освоены за счет кредитов ведущих европейских банков — средства направят на модернизацию городских сетей водоснабжения и канализации и совершенствование управления ими.

Производство оборудования для модернизации сферы будет частично локализовано в Ташкенте, местные специалисты по водоснабжению пройдут обучение на местах и за рубежом, отметил Рахманкулов.

Согласованный проект технического задания для последующей подготовки технико-экономического обоснования проекта находится на рассмотрении отраслевого научно-технического Совета (ОНТС) Министерства жилищно-коммунального обслуживания.

Напомним, в марте 2020 года совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита на $239 млн на развитие системы водоснабжения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ВБ в республике.

По данным финансового учреждения, проект охватит более 500 тысяч человек в трех регионах страны - в Каракалпакстане, Сырдарьинской и Самаркандской областях.