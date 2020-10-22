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С 2021 года чиновники будут получать сертификаты о знании государственного языка

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15232783/S-2021-goda-chinovniki-budut-poluchat-sertifikaty-o-znanii-gosudarstvennogo-yazyka.html

Власти республики активно принимают меры по развитию и укреплению авторитета узбекского языка во всех сферах, в том числе на международной арене.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. С апреля следующего года узбекские чиновники, занимающие руководящие должности, должны будут получать сертификаты об уровне знания государственного языка.

Об этом рассказали в Минюсте республики.

"Начиная с 1 апреля 2021 года определяется уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности", — говорится в сообщении.

Данная мера предусмотрена концепцией развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годы.

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Документ утвержден указом президента Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Накануне в стране отмечался День узбекского языка. Глава государства поздравил народ республики с исторической датой и напомнил, что сегодня на узбекском говорят около 50 миллионов человек, и это указывает на то, что он становится одним из распространенных языков в мире.

Президент подчеркнул, что сегодня перед населением стоит ответственная задача по развитию узбекского языка, дальнейшему укреплению его роли и авторитета как государственного.

Теги:
Минюст Узбекистана, чиновник, сертификат, узбекский язык



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