С 2021 года чиновники будут получать сертификаты о знании государственного языка

Власти республики активно принимают меры по развитию и укреплению авторитета узбекского языка во всех сферах, в том числе на международной арене.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. С апреля следующего года узбекские чиновники, занимающие руководящие должности, должны будут получать сертификаты об уровне знания государственного языка.

Об этом рассказали в Минюсте республики.

"Начиная с 1 апреля 2021 года определяется уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности", — говорится в сообщении.

Данная мера предусмотрена концепцией развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годы.

Документ утвержден указом президента Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Накануне в стране отмечался День узбекского языка. Глава государства поздравил народ республики с исторической датой и напомнил, что сегодня на узбекском говорят около 50 миллионов человек, и это указывает на то, что он становится одним из распространенных языков в мире.

Президент подчеркнул, что сегодня перед населением стоит ответственная задача по развитию узбекского языка, дальнейшему укреплению его роли и авторитета как государственного.