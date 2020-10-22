В 42 аптеках Узбекистана выявили наценку на лекарства

Отмечается, что к ответственности за нарушения привлечено 28 аптек, а потребителям было возвращено около 2,8 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей исследовало цены на лекарства в 140 аптеках республики и выявило завышение в 42 из них.

Кроме того, как показала проверка, в 17 аптеках продавали препараты с истекшим сроком годности, а в 18 компаниях вовсе работали без лицензии.

"К ответственности за нарушения привлечено 28 аптек, а потребителям возвращено порядка 2,8 млн сумов. Необходимые сведения по данным случаям были направлены в лицензирующий орган для рассмотрения решения о приостановлении или прекращении действия лицензии", — говорится в сообщении агентства.

Согласно постановлению президента, для импортных и отечественных лекарств и изделий медицинского назначения установлены предельные торговые надбавки — независимо от количества посредников, участвующих в их доставке, не более 15% от базовой цены для оптовой торговли и не более 20% от оптовой цены для розничной торговли.

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При этом в зависимости от страны происхождения и производителей цены на идентичные лекарства могут отличаться.