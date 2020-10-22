Что эффективнее: вакцина или лекарство от COVID — ответили в центре Гамалеи

Лекарства и вакцина могут лишь дополнять друг друга, но никогда не заменят друг друга, считают специалисты.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Рассматривать лекарства от COVID-19 как альтернативу вакцине неверно. Любые препараты для лечения коронавируса никогда не смогут стать заменой прививкам.

Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса", — отметил он.

Лекарства и вакцина могут лишь дополнять друг друга, считает медик. Между тем ситуация может кардинально поменяться: это произойдет после получения моноклональных антител в виде лекарственного препарата против возбудителя коронавируса.

Ранее в России стартовали клинические испытания третьей по счету вакцины от COVID-19. Разработкой препарата занимается институт имени М.П. Чумакова.

Первая из вакцин – "Спутник-V" института вирусологии имени Гамалеи, уже проходит третью, постклиническую стадию. Российскую разработку уже тестируют в Беларуси и Венесуэле, всего новинкой заинтересовались около 50 стран.

Ожидается, что в случае успешного применения производить вакцину будут в нескольких странах мира.