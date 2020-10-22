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Вакцина от коронавируса

Узбекистан готовится к испытаниям китайской вакцины против COVID-19

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (922)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15234945/Uzbekistan-gotovitsya-k-ispytaniyam-kitayskoy-vaktsiny-protiv-COVID-19.html

Представители Мининноваций, Института микробиологии АН Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обсудили вопросы клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Специалисты из Узбекистана и Китая обсудили подготовку к проведению в республике третьей - последней - стадии испытаний рекомбинантной вакцины от коронавируса COVID-19 китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития.

Представители Мининноваций, Института микробиологии АН Китая и Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обсудили вопросы клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане.

"Ожидается, что клинические испытания будут проведены на добровольцах 18 лет и старше. Перед началом испытаний представители Китайской Народной Республики проведут ряд тренингов по условиям вакцинации", - говорится в информации.

Известно, что данная вакцина, представляющая собой генно-инженерный белок поверхностного антигена коронавируса, отличается высокой степенью безопасности по сравнению с аденовирусной и инактивированными типами вакцин.

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"В случае успешного завершения всех фаз клинических испытаний Узбекистан будет иметь приоритет в приобретении вакцины по срокам и минимальной цене", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее первый замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил в эфире телеканала "Узбекистан 24", что власти страны намерены провести испытание вакцин против коронавируса COVID-19 из РФ и Китая.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (922)
Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



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