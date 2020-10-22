В Узбекистане студенты-контрактники смогут оплачивать обучение частями

Студентам с этого учебного года предоставлена возможность платить за образование частями.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Студентам высших учебных заведений Узбекистана с 2020/2021 учебного года разрешили оплачивать обучение по контракту равными частями четыре раза в год.

Сколько и когда платить

не менее 25 процентов от суммы контракта: первокурсники — до 15 сентября, студенты второго и последующих курсов — до 1 октября;

до 1 января — 50 процентов;

— 50 процентов; до 1 апреля — 75 процентов;

— 75 процентов; до 1 июля — 100 процентов.

Для иностранных студентов сроки будут устанавливать ректоры вузов.

В этом году конкурс на одном место в высшие учебные заведения Узбекистана составил один к 10,6. Всего вузы приняли заявления 1,464 млн человек, в экзаменах приняли участие 1,24 млн человек.

Студентами бакалавриата стали 140 068 человек, в том числе 28 173 — на основе государственного гранта, 111 895 — на платно-контрактной основе.

Тем, кто не был рекомендован на учебу по базовому платному контракту, но набрал 56,7 балла и выше, предоставили возможность обучаться на основе дифференцированного платного контракта.