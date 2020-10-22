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В Узбекистане студенты-контрактники смогут оплачивать обучение частями

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201022/15240536/V-Uzbekistane-studenty-kontraktniki-smogut-oplachivat-obuchenie-chastyami.html

Студентам с этого учебного года предоставлена возможность платить за образование частями.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Студентам высших учебных заведений Узбекистана с 2020/2021 учебного года разрешили оплачивать обучение по контракту равными частями четыре раза в год.

Сколько и когда платить

  • не менее 25 процентов от суммы контракта: первокурсники — до 15 сентября, студенты второго и последующих курсов — до 1 октября;
  • до 1 января — 50 процентов;
  • до 1 апреля — 75 процентов;
  • до 1 июля — 100 процентов.

Для иностранных студентов сроки будут устанавливать ректоры вузов.

Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
© Sputnik
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020
В этом году конкурс на одном место в высшие учебные заведения Узбекистана составил один к 10,6. Всего вузы приняли заявления 1,464 млн человек, в экзаменах приняли участие 1,24 млн человек.

Студентами бакалавриата стали 140 068 человек, в том числе 28 173 — на основе государственного гранта, 111 895 — на платно-контрактной основе.

Тем, кто не был рекомендован на учебу по базовому платному контракту, но набрал 56,7 балла и выше, предоставили возможность обучаться на основе дифференцированного платного контракта.

Теги:
высшее образование, вузы, студенты, Узбекистан



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