В Узбекистане студенты-контрактники смогут оплачивать обучение частями

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Студентам высших учебных заведений Узбекистана с 2020/2021 учебного года разрешили оплачивать обучение по контракту равными частями четыре раза в год.
Сколько и когда платить
- не менее 25 процентов от суммы контракта: первокурсники — до 15 сентября, студенты второго и последующих курсов — до 1 октября;
- до 1 января — 50 процентов;
- до 1 апреля — 75 процентов;
- до 1 июля — 100 процентов.
Для иностранных студентов сроки будут устанавливать ректоры вузов.
Студентами бакалавриата стали 140 068 человек, в том числе 28 173 — на основе государственного гранта, 111 895 — на платно-контрактной основе.
Тем, кто не был рекомендован на учебу по базовому платному контракту, но набрал 56,7 балла и выше, предоставили возможность обучаться на основе дифференцированного платного контракта.