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На перевале Камчик сильный снегопад - МЧС предупреждает водителей

На перевале Камчик сильный снегопад - МЧС предупреждает водителей

МЧС
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201023/15241906/Na-perevale-Kamchik-silnyy-snegopad---MChS-preduprezhdaet-voditeley.html

В эти минуты на перевале Камчик идет снег. Всем передвигающимся по данному маршруту необходимо быть бдительными.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. На перевале Камчик выпал снег, поэтому МЧС Узбекистана призывает водителей быть осторожными.

"В эти минуты на перевале Камчик идет снег. Всех передвигающихся по данному маршруту просим соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Многие заметили, что снегопад начался там еще вчера, 22 октября.

В Узбекистане на этой неделе выпал снег — видео >>

В соцсетях уже появилось множество снимков, на которых запечатлены кадры первого снега на перевале.

Напомним, небольшой снег уже выпадал там в сентябре.

Теги:
автомобилисты, дорога, снегопад, Снег, Узбекистан, Узбекистан, Камчик



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