На перевале Камчик сильный снегопад - МЧС предупреждает водителей

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. На перевале Камчик выпал снег, поэтому МЧС Узбекистана призывает водителей быть осторожными.
"В эти минуты на перевале Камчик идет снег. Всех передвигающихся по данному маршруту просим соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.
Многие заметили, что снегопад начался там еще вчера, 22 октября.
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В соцсетях уже появилось множество снимков, на которых запечатлены кадры первого снега на перевале.
Напомним, небольшой снег уже выпадал там в сентябре.