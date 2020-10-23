На перевале Камчик сильный снегопад - МЧС предупреждает водителей

В эти минуты на перевале Камчик идет снег. Всем передвигающимся по данному маршруту необходимо быть бдительными.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. На перевале Камчик выпал снег, поэтому МЧС Узбекистана призывает водителей быть осторожными.

"В эти минуты на перевале Камчик идет снег. Всех передвигающихся по данному маршруту просим соблюдать меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Многие заметили, что снегопад начался там еще вчера, 22 октября.

В Узбекистане на этой неделе выпал снег — видео >>

В соцсетях уже появилось множество снимков, на которых запечатлены кадры первого снега на перевале.

Напомним, небольшой снег уже выпадал там в сентябре.