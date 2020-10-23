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Как записаться к нотариусу онлайн - ответ Минюста

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201023/15249140/Kak-zapisatsya-k-notariusu-onlayn---otvet-Minyusta.html

Рабочие дни и время работы государственных нотариальных учреждений устанавливается управлениями юстиции Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Обращения для нотариальных действий принимаются работниками нотариуса через автоматизированную систему "Нотариус" и регистрируются в порядке очередности в специальном электронном перечне.

Министерство юстиции изменило порядок поочередной регистрации обращений физических и юридических лиц в государственных нотариальных конторах.

Теперь можно обратиться в нотариальную контору непосредственно, по телефону, а также в письменном или электронном виде, в том числе через Единый портал интерактивных госуслуг или информационный портал E-notarius.uz в любое время.

Рабочие дни и время работы государственных нотариальных учреждений устанавливается управлениями юстиции Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Частные нотариусы устанавливают рабочие дни и время работы самостоятельно. При этом данные о времени работы вносятся в систему.

Порядок обращения с использованием ИКТ предусматривает механизм обращения, постановки в очередь, отправки необходимых сведений для нотариальных действий, а также возможность запроса проектов документов, подготовленных нотариусом, случаи отказа от рассмотрения обращений.

Подпись документов
Sputnik / Михаил Палинчак
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Напомним, с 1 июня 2019 года в деятельность нотариусов была внедрена электронная система СМС-оповещения. Это помогло сократить коррупционные факторы в нотариальных конторах и избавило клиентов от лишних переплат нотариусам.

В сообщении отображается точная стоимость оказанных услуг, а также специальный четырехзначный код, для завершения нотариального действия.

Теги:
Узбекистанцы, онлайн, Узбекистан, нотариус



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