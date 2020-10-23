Как записаться к нотариусу онлайн - ответ Минюста

Рабочие дни и время работы государственных нотариальных учреждений устанавливается управлениями юстиции Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Обращения для нотариальных действий принимаются работниками нотариуса через автоматизированную систему "Нотариус" и регистрируются в порядке очередности в специальном электронном перечне.

Министерство юстиции изменило порядок поочередной регистрации обращений физических и юридических лиц в государственных нотариальных конторах.

Теперь можно обратиться в нотариальную контору непосредственно, по телефону, а также в письменном или электронном виде, в том числе через Единый портал интерактивных госуслуг или информационный портал E-notarius.uz в любое время.

Рабочие дни и время работы государственных нотариальных учреждений устанавливается управлениями юстиции Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. Частные нотариусы устанавливают рабочие дни и время работы самостоятельно. При этом данные о времени работы вносятся в систему.

Порядок обращения с использованием ИКТ предусматривает механизм обращения, постановки в очередь, отправки необходимых сведений для нотариальных действий, а также возможность запроса проектов документов, подготовленных нотариусом, случаи отказа от рассмотрения обращений.

Напомним, с 1 июня 2019 года в деятельность нотариусов была внедрена электронная система СМС-оповещения. Это помогло сократить коррупционные факторы в нотариальных конторах и избавило клиентов от лишних переплат нотариусам.

В сообщении отображается точная стоимость оказанных услуг, а также специальный четырехзначный код, для завершения нотариального действия.