ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В деятельность нотариусов внедрят электронную систему СМС-оповещения, сообщает сайт Министерства юстиции Узбекистана.

Данный порядок вступает в силу с 1 июня 2019 года.

По словам ведомства, это поможет сократить коррупционные факторы в нотариальных конторах и избавит клиентов от лишних переплат нотариусам.

В сообщении будет отображаться точная стоимость оказанных услуг, а также специальный четырехзначный код, для завершения нотариального действия.

© Министерство юстиции Узбекистана СМС - нотариус: Министерство юстиции внедряет новую систему

Если клиент выяснит, что он заплатил большую сумму, он может обратится в Министерство юстиции и оставить жалобу. Или озадачить самого нотариуса и попросить разъяснений.

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В ведомстве напомнили, что в настоящее время стоимость платежей за нотариальные услуги, в том числе государственной пошлины, платных услуг и других платежей формируется автоматически посредством электронной системы. Поэтому каждый клиент должен осуществлять оплату на основе квитанции, установленного вида и сформированной на компьютере. Это гарантирует перевод 100 процентов платежей на государственный счет. СМС-сообщение дает возможность клиенту еще раз проверить и удостовериться в законности размера платежа.

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Напомним также, что с начала текущего года в республике отменили нотариальное удостоверение договоров на аренду или безвозмездное пользование недвижимостью.