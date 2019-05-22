17:18 22 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Сотовый телефон

СМС - нотариус: Министерство юстиции внедряет новую систему

© niekverlaan
Экономика
Получить короткую ссылку
49 0 0

Нововведения помогут сделать работу нотариальных контор прозрачнее.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В деятельность нотариусов внедрят электронную систему СМС-оповещения, сообщает сайт Министерства юстиции Узбекистана.

Данный порядок вступает в силу с 1 июня 2019 года.

По словам ведомства, это поможет сократить коррупционные факторы в нотариальных конторах и избавит клиентов от лишних переплат нотариусам.

В сообщении будет отображаться точная стоимость оказанных услуг, а также специальный четырехзначный код, для завершения нотариального действия.

СМС - нотариус: Министерство юстиции внедряет новую систему
© Министерство юстиции Узбекистана
СМС - нотариус: Министерство юстиции внедряет новую систему

Если клиент выяснит, что он заплатил большую сумму, он может обратится в Министерство юстиции и оставить жалобу. Или озадачить самого нотариуса и попросить разъяснений. 

Узбекский паспорт
© Sputnik / Алексей Тихомиров
Министерство юстиции подготовило правки в законы о паспортах и прописке

В ведомстве напомнили, что в настоящее время стоимость платежей за нотариальные услуги, в том числе государственной пошлины, платных услуг и других платежей формируется автоматически посредством электронной системы. Поэтому каждый клиент должен осуществлять оплату на основе квитанции, установленного вида и сформированной на компьютере. Это гарантирует перевод 100 процентов платежей на государственный счет. СМС-сообщение дает возможность клиенту еще раз проверить и удостовериться в законности размера платежа.

В Узбекистане выбрали лучшего работника юстиции>>>

Напомним также, что с начала текущего года в республике отменили нотариальное удостоверение договоров на аренду или безвозмездное пользование недвижимостью.

Теги:
цифровая экономика, юрист, юстиция, Министерство юстиции Узбекистана, нотариус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черно-белые Канны - фотогалерея
Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео
Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054