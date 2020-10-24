В Узбекистане при поступлении в вуз начнут учитывать средний балл аттестата

Данный порядок вводится в связи с распоряжением президента и будет отражен в проекте документа. Об этом сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов на пресс-конференции в АИМК заявил, что средний балл аттестата выпускников школ будет учитываться при поступлении в вуз.

По словам Шерматова, данный порядок вводится в связи с распоряжением президента и будет отражен в проекте документа.

"Ученик в школе учится 11 лет, но его судьба решается в один день. Возможно, в тот день он был болен, может, плохо спал. Поэтому президент поставил такую задачу, чтобы оценки учащихся в школе, то есть результаты за последние шесть лет учитывались при поступлении в вуз", - сказал министр.

Напомним: в феврале текущего года Министерства обороны и внутренних дел совместно с другими силовыми структурами утвердили Положение о порядке выдачи рекомендаций для поступления в вузы Узбекистана военнослужащим, прошедшим срочную военную службу. Такого плана документы, полученные от командования воинских частей предоставляют абитуриентам льготы в виде дополнительных баллов в размере 50% от набранных по результатам тестовых испытаний при поступлении в военные вузы.