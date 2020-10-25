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Медицинские работники в госпитале COVID-19

Минздрав закупил 1 млн упаковок "Оксивина" — его выдадут учителям для профилактики COVID

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201025/15253798/Minzdrav-zakupil-1-mln-upakovok-Oksivina--ego-vydadut-uchitelyam-dlya-profilaktiki-COVID.html

От его широкого использования отказались практически все страны ЕС, Великобритания и США, однако в России и Узбекистане отмечают, что препарат демонстрирует эффективность на начальных стадиях заболевания.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Минздрав Узбекистана закупил у компании "Дори-Дармон" 1 миллион упаковок индийского препарата "Оксивин" (гидроксихлорохин) на 7,3 миллиарда сумов.

© Sputnik / Денис Абрамов
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Препарат выдают учителям, чтобы предотвратить их заражение и, следовательно, распространение инфекции в школах.

Лекарство было поручено закупить за счет средств Фонда развития скорой медицинской помощи.

Стоит отметить, что во многих странах Европы отказались от применения гидроксихлорохина при лечении COVID-19. В ВОЗ отметили, что препарат не показал своей эффективности при проведении масштабных клинических испытаний. 

Однако в ряде стран гидроксихлорохин не стали исключать из рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Одной из таких стран стала России. В Минздраве РФ подчеркнули, что данный препарат все же эффективен, однако "только на ранних этапах развития заболевания, при назначении до пятого дня после появления симптомов с учетом противопоказаний". 

В Узбекистане, в свою очередь, применяли гидроксихлорохин с самого начала пандемии. В республике заявили, что благодаря применению этого лекарства были вылечены 12 тысяч граждан.

В штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что в этом вопросе Узбекистан ориентируется на собственный опыт, нежели на рекомендации ВОЗ.

По последним данным, в стране с начала пандемии зафиксировали 65 200 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 62 342 пациента, еще 2 311 находится на лечении.

Теги:
лекарство, Узбекистан, пандемия, коронавирус



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