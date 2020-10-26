Узбекистанцы стали меньше разводиться в 2020 году

С января по сентябрь было зарегистрировано 19 970 дел о расторжении брака, что на 3 608 вынесенных судом решений меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В республике зафиксирован спад бракоразводных процессов, сообщаю в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, в период с января по сентябрь текущего года было зарегистрировано 19 970 дел о расторжении брака, что на 3 608 вынесенных судом решений меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Вынесенные решения по годам (январь-сентябрь):

2017 г. - 23,6 тысячи;

2018 г. - 23,8 тысячи;

2019 г. - 23,6 тысячи;

2020 г. - 20 тысяч.

Наибольшее число разводов отмечено в столице - 2 746, а также в Андижанской - 2 271, Ташкентской - 2 074, Самаркандской - 2 058 и Ферганской областях - 1 988 случаев.

Напомним: в Ташкенте за время пандемии COVID-19 число бракосочетаний и разводов значительно сократилось. Известно, что свои отношения официально скрепили узами брака 5 840 молодоженов, а развелись в этот период 1 692 пары.