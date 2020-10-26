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Центр Андижана

Отменено незаконное решение хокима Андижана о выделении земли

Foto, Элмурод Эрматов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201026/15264137/Otmeneno-nezakonnoe-reshenie-khokima-Andizhana-o-vydelenii-zemli.html

Сообщается, что на основе ходатайства городского управления юстиции и протестом городской прокуратуры хокимият Андижана отменил противоречащее законодательству решение главы администрации.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Отменено решение хокима Андижана Бахрома Хайдарова о выделении земли для постройки жилого помещения. Процедура была произведена без соответствующих аукционных торгов, что противоречит установленному законодательству, сообщили в пресс-службе Минюста.

Сообщается, что 11 сентября 2020 года жителю Андижана Мансурбеку Рузиеву выделили 200 кв м земли на улице Х. Ниязи для индивидуального жилищного строительства. Менее чем через месяц в прокуратуру Андижана поступило заявление с протестом по незаконному решению хокима.

Управление юстиции Андижанской области 12 октября подало ходатайство хокиму об отмене указанного решения.

Сообщается, что на основе ходатайства городского управления юстиции и протестом городской прокуратуры хокимият Андижана отменил противоречащее законодательству решение главы администрации.

Снос дома
© Sputnik / Евгений Биятов
Прокуратура отменила решение хокима о стройке на месте детской площадки

Аналогичный случай произошел в Наманганской области. Исполняющий обязанности главы местной администрации Шавкат Абдураззаков объявил об отмене решения о возведении "Namangan City", который планировалось построить на месте махаллей Фуркат и Гулистан в Намангане.

Это решение обрадовало более тысячи жителей махалли Гулистан, которые боролись против сноса своих домов.
Вместо предыдущего проекта жителям представили новые инициативы, в том числе благоустройство микрорайонов в районе, асфальтирование дорог.

Теги:
Узбекистан, земля, хокимият, хоким, Андижан



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