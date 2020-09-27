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И.о. хокима Наманганской области отменил решение о строительстве "Namangan City"

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200927/15063237/Io-khokima-Namanganskoy-oblasti-otmenil-reshenie-o-stroitelstve-Namangan-City.html

Вместо предыдущего проекта жителям представили новые инициативы, в том числе благоустройство микрорайонов в районе, асфальтирование дорог.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Исполняющий обязанности главы администрации Наманганской области Шавкат Абдураззаков объявил об отмене решения о возведении "Namangan City", который планировалось построить на месте махаллей Фуркат и Гулистан в Намангане, передает информагентство УзА.

Это решение обрадовало более тысячи жителей махалли Гулистан, которые боролись против сноса своих домов.

Вместо предыдущего проекта жителям представили новые инициативы, в том числе благоустройство микрорайонов в районе, асфальтирование дорог.

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Напомним, врио хокима Наманганской области утвержден Шавкатжон Шокиржонович Абдуразаков. Ранее он работал председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Теги:
Строительство, хоким, Наманганская область



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